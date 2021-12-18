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Ростовщик
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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Додано: Нед 19 гру, 2021 17:22
Недавно узнал про такую контору как Ростовщик (создатель Алексей Лукьянов). Обещают доход под 60% на депозите. Очередной лохотрон? Хочу узнать ваше мнение об этой организации.
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Lincoln
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