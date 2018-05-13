Злочинець не може дозволити собі розкіш затримуватися на місці вчинення злочину довго.
Дивися повний текст Як уберегти машину від викрадення.
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Додано: Нед 19 гру, 2021 17:33
Як уберегти машину від викрадення
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Дивися повний текст Як уберегти машину від викрадення.
Додано: Нед 19 гру, 2021 17:33
Я когда то писал. Если и угонять авто, то лучше это сделать эвакуатором. Что многие сейчас и делают.
А со страховиками вы долго бодаться будете.
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