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3,3 млн українців не повернулися до країни - Опендатабот...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 гру, 2021 08:12
Пропонуємо до обговорення:
За 10 місяців 2021 року країну покинули і все ще не в'їхали назад понад 600 тис. українців.
Дивися повний текст 3,3 млн українців не повернулися до країни - Опендатабот (інфографіка)
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Додано: Пон 20 гру, 2021 08:12
Чому не пишете, що більшість з цих людей виїхала ще за часів Януковича?
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sergiykopyl
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Додано: Пон 20 гру, 2021 08:36
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Додано: Пон 20 гру, 2021 09:52
sergiykopyl написав:Чому не пишете
, що більшість з цих людей виїхала ще за часів Януковича
?
Потому, что "вместо тысячи слов" дана одна картинка?
Потому, с 11-го года (начало отсчета) оно +- одинаково было?
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_hunter
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Додано: Пон 20 гру, 2021 11:07
sergiykopyl написав:
Чому не пишете, що більшість з цих людей виїхала ще за часів Януковича?
Может лучше написать, что в этом году уехало больше, чем за любой другой год, когда у власти был Янукович?
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alter
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Додано: Пон 20 гру, 2021 11:22
alter написав: sergiykopyl написав:
Чому не пишете, що більшість з цих людей виїхала ще за часів Януковича?
Может лучше написать, что в этом году уехало больше, чем за любой другой год, когда у власти был Янукович
?
Текст первого же абзаца?..
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Додано: Пон 20 гру, 2021 11:43
_hunter написав: alter написав: sergiykopyl написав:
Чому не пишете, що більшість з цих людей виїхала ще за часів Януковича?
Может лучше написать, что в этом году уехало больше, чем за любой другой год, когда у власти был Янукович
?
Текст первого же абзаца?..
Акценты разные )
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Додано: Пон 20 гру, 2021 15:29
25 лет деградации страны и геноцид собственного народа, начиная с пенсионеров, говорят о многом. Правильно делают что уезжают.
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Omega
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