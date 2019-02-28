RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Залучення та
розміщення коштів
/
Залучення коштів
/
Инвестиции в арбитраж трафика

Инвестиции в арбитраж трафика
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 16:57

Инвестиции в арбитраж трафика

Ищу инвестицию в сумме от 5000 до 25000 у.е. на 12-24 месяцев, ваш заработок от 25 до 50% в зависимости от суммы инвестирования. Средства инвестирую в арбитраж трафика Коротко об арбитраже трафика: работаю с Google и Admitad. Я посредник между ними. Admitad предоставляет мне компании которые хотят рекламироваться в сети, а я в свою очередь размещаю их в поисковике Google. Очень хорошая статистика заработка, могу предоставить. Оформление инвестиции письменно или оформление у нотариуса. Заработок небольшой, но стабильный и минимум рисков.
Если вас заинтересовало предложение, пишите отвечу на все вопросы.
Arbitrage
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ищем инвестиции в завод стекловолокна (Украина)
bfmgroup » Чет 29 лип, 2021 19:31
0 4692
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лип, 2021 19:31
bfmgroup
Electroukraine 2.33%$/месяц, инвестиции в электрозаправки 1 ... 12, 13, 14
FOXes » Чет 28 лют, 2019 14:16
139 398945
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 кві, 2021 16:47
greenozon
Инвестиции в Политическую партию
invest_ivn » Нед 31 січ, 2021 13:29
0 18029
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 січ, 2021 13:29
invest_ivn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.