Инвестиции в арбитраж трафика

Ищу инвестицию в сумме от 5000 до 25000 у.е. на 12-24 месяцев, ваш заработок от 25 до 50% в зависимости от суммы инвестирования. Средства инвестирую в арбитраж трафика Коротко об арбитраже трафика: работаю с Google и Admitad. Я посредник между ними. Admitad предоставляет мне компании которые хотят рекламироваться в сети, а я в свою очередь размещаю их в поисковике Google. Очень хорошая статистика заработка, могу предоставить. Оформление инвестиции письменно или оформление у нотариуса. Заработок небольшой, но стабильный и минимум рисков.
Если вас заинтересовало предложение, пишите отвечу на все вопросы.