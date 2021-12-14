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Обов'язкова вакцинація від
COVID. Коли новий список...

Обов'язкова вакцинація від COVID. Коли новий список...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 09:09

Обов'язкова вакцинація від COVID. Коли новий список...

Пропонуємо до обговорення:
Доповнений перелік професій, представники яких мають в обов'язковому порядку пройти вакцинацію від COVID, набуде чинності 20 січня. Відмова від вакцинації загрожує відстороненням від роботи без збереження заробітної плати.

Дивися повний текст Обов'язкова вакцинація від COVID. Коли новий список професій набуде чинності.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 09:09

Может лучше сразу написать что вакцина не защищает вас от возможности заразиться, быть разносчиком болезни, и абсолютно не эффективна протиа новых штаммов.
Но с упорством достойного невежи, все загоняют на вакцинацию.
straponesa
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 09:13

вакцина - це зброя 21 сторіччя
думайте, перед тим як вливати отруку у кров
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 09:22

  greenozon написав:вакцина - це зброя 21 сторіччя
думайте, перед тим як вливати отруку у кров

как по мне, вакцина это лакмусовый индикатор индивидуумов, каких, озвучивать не буду, чтобы не забанили на форуме :|
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 09:41

  greenozon написав:вакцина - це зброя 21 сторіччя
думайте, перед тим як вливати отруку у кров

т.е. вдыхать отруку -- это нормально, а вот колоть -- уже не-не-не? 🤦🏻‍♂️
_hunter
 
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