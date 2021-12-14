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Обов'язкова вакцинація від COVID. Коли новий список...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 гру, 2021 09:09
Пропонуємо до обговорення:
Доповнений перелік професій, представники яких мають в обов'язковому порядку пройти вакцинацію від COVID, набуде чинності 20 січня. Відмова від вакцинації загрожує відстороненням від роботи без збереження заробітної плати.
Дивися повний текст Обов'язкова вакцинація від COVID. Коли новий список професій набуде чинності
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R2
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Додано: Вів 21 гру, 2021 09:09
Может лучше сразу написать что вакцина не защищает вас от возможности заразиться, быть разносчиком болезни, и абсолютно не эффективна протиа новых штаммов.
Но с упорством достойного невежи, все загоняют на вакцинацию.
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straponesa
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Додано: Вів 21 гру, 2021 09:13
вакцина - це зброя 21 сторіччя
думайте, перед тим як вливати отруку у кров
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greenozon
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Додано: Вів 21 гру, 2021 09:22
greenozon написав:
вакцина - це зброя 21 сторіччя
думайте, перед тим як вливати отруку у кров
как по мне, вакцина это лакмусовый индикатор индивидуумов, каких, озвучивать не буду, чтобы не забанили на форуме
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Примат
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Додано: Вів 21 гру, 2021 09:41
greenozon написав:
вакцина - це зброя 21 сторіччя
думайте, перед тим як вливати отруку у кров
т.е. вдыхать отруку -- это нормально, а вот колоть -- уже не-не-не? 🤦🏻♂️
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_hunter
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