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Вірменія збирається 10 років
отримувати російський газ...

Вірменія збирається 10 років отримувати російський газ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:52

Вірменія збирається 10 років отримувати російський газ...

Пропонуємо до обговорення:
Комісія з регулювання громадських послуг Вірменії заявила про можливість встановлення фіксованої ціни на російський газ на найближчі 10 років у розмірі $165 за тисячу кубометрів.

Дивися повний текст Вірменія збирається 10 років отримувати російський газ за $165 за тисячу кубів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:52

В месте с газом армения получила войну и позор. А тем временем в молдовы рост ввп и промпроизводство под 12% а инфляция 5%!! Хуже армении только беларусь но там также дешевый газ))
l4567
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:12

Re: Вірменія збирається 10 років отримувати російський газ..

  l4567 написав:..А тем временем в молдовы рост ввп и промпроизводство под 12%
перечислите, пожалуйста, по памяти промышленные предприятия и вообще промышленную продукцию вышеуказанной страны. Туда же можно и Грузию добавить.
Рост ВВП Молдовы на 12% сравнимо с ростом ВВП Полтавы на 12%.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:57

В месте с газом армения получила войну и позор.
поясните пожалуйста, это шло в каком то комплекте ? Что до Молдавии, ну там люди глупые, они видать даже не слышали о необходимости и полезности рыночных цен ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:54

Ну, тунца они точно лизнут за 10 лет ...)
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:01

Верно! Для отсталых стран рост в 12% не показатель но некоторые продолжают пробивать дно. Возможно больше стали производить болтов, а что лучше проищводить больше болтов или добывать газа))
l4567
 
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