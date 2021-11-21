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Спеціальний правовий режим
для ІТ-компаній запрацює...

Спеціальний правовий режим для ІТ-компаній запрацює...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:24

Спеціальний правовий режим для ІТ-компаній запрацює...

Пропонуємо до обговорення:
Спеціальний правовий режим для ІТ-компаній Дія.City запрацює наприкінці січня 2022 року.

Дивися повний текст Спеціальний правовий режим для ІТ-компаній запрацює наприкінці січня 2022 року - Федоров.
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