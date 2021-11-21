Спеціальний правовий режим для ІТ-компаній Дія.City запрацює наприкінці січня 2022 року.
Дивися повний текст Спеціальний правовий режим для ІТ-компаній запрацює наприкінці січня 2022 року - Федоров.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 20:24
Спеціальний правовий режим для ІТ-компаній запрацює...
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Дивися повний текст Спеціальний правовий режим для ІТ-компаній запрацює наприкінці січня 2022 року - Федоров.
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