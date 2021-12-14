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Єврокомісія скоротила строк
дії COVID-сертифікатів для...

Єврокомісія скоротила строк дії COVID-сертифікатів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:08

Єврокомісія скоротила строк дії COVID-сертифікатів для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба комісії.

Дивися повний текст Єврокомісія скоротила строк дії COVID-сертифікатів для подорожей до 9 місяців.
R2
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