Про це повідомляє прес-служба комісії.
Дивися повний текст Єврокомісія скоротила строк дії COVID-сертифікатів для подорожей до 9 місяців.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 21:08
Єврокомісія скоротила строк дії COVID-сертифікатів для...
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Дивися повний текст Єврокомісія скоротила строк дії COVID-сертифікатів для подорожей до 9 місяців.
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