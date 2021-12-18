Про це повідомив міністр агрополітики Роман Лещенко.
Дивися повний текст Цього року зібрано рекордний за історію України врожай.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 07:10
Цього року зібрано рекордний за історію України врожай
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цього року зібрано рекордний за історію України врожай.
Додано: Сер 22 гру, 2021 07:10
І що? Борошно в Німеччині 1 євро за три кг, найдешевше в Тернополі 26 грн за 2 кг, олія 1,4 євро за ЛІТР, а в Україні?
Додано: Сер 22 гру, 2021 07:34
Рекордный урожай собран. А украинцу от этого какая выгода? Хлеб подорожал и еще будет расти в цене, масло подсолнечное дороже чем в Европе? Так что украинец от этого урожая ощутил? И прибыло ли ему от этой новости?
Додано: Сер 22 гру, 2021 07:44
Re: Цього року зібрано рекордний за історію України врожай
фермер продаст этот урожай , чтобы купить все более дорогие удобрения и топливо и химию . чудо какое от этого урожая .
Додано: Сер 22 гру, 2021 07:50
Уже в новостях пишут, что хлеб подорожает на 30%- это я так понимаю из-за рекордного урожая???
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