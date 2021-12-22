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Наскільки подорожчали квартири
в Україні та Києві за...

Наскільки подорожчали квартири в Україні та Києві за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:40

Наскільки подорожчали квартири в Україні та Києві за...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві ціни зросли на 13,2%, в інших містах-мільйонниках набагато менше.

Дивися повний текст Наскільки подорожчали квартири в Україні та Києві за осінь — дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:36

Ціни сповільнились і почали рухатись вниз
А всі інші статті та інтервью без відкритих данних - джинса!
tester_sf_six
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:12

Хотелки Ассоциации риэлторов. Что там с динамикой реальных сделок?
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:31

Название у статьи чудное. Автор Киев уже не считает Украиной?
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 20:59

Надутие очередного пузыря, правда время не такое сладкое, как в 2004-2008.
rapyd777
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