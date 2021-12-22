У Києві ціни зросли на 13,2%, в інших містах-мільйонниках набагато менше.
Дивися повний текст Наскільки подорожчали квартири в Україні та Києві за осінь — дослідження.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 09:40
Наскільки подорожчали квартири в Україні та Києві за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Наскільки подорожчали квартири в Україні та Києві за осінь — дослідження.
Додано: Сер 22 гру, 2021 11:36
Ціни сповільнились і почали рухатись вниз
А всі інші статті та інтервью без відкритих данних - джинса!
Додано: Сер 22 гру, 2021 20:59
Надутие очередного пузыря, правда время не такое сладкое, как в 2004-2008.
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