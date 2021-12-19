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В Україні зріс попит на
банківські кредити — НБУ

В Україні зріс попит на банківські кредити — НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:51

В Україні зріс попит на банківські кредити — НБУ

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку спостерігають збільшення попиту на банківські кредити як з боку населення, так і бізнесу.

Дивися повний текст В Україні зріс попит на банківські кредити — НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:51

При росте доходов не берут кредиты, скорее от безденежья. От произнесения слова "сахар" во рту станет не слаще.
Omega
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Модератори: Ірина_, Модератор

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