У Національному банку спостерігають збільшення попиту на банківські кредити як з боку населення, так і бізнесу.
Дивися повний текст В Україні зріс попит на банківські кредити — НБУ.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 09:51
В Україні зріс попит на банківські кредити — НБУ
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Дивися повний текст В Україні зріс попит на банківські кредити — НБУ.
Додано: Сер 22 гру, 2021 09:51
При росте доходов не берут кредиты, скорее от безденежья. От произнесения слова "сахар" во рту станет не слаще.
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