Так депутат прокоментував закон, який запроваджує оподаткування земельних паїв та земель для ведення особистого селянського господарства.
Дивися повний текст Податок на землю для селян: це благо, а не здирництво, — Данило Гетманцев.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 11:18
Податок на землю для селян: це благо, а не здирництво, —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на землю для селян: це благо, а не здирництво, — Данило Гетманцев.
Додано: Сер 22 гру, 2021 11:18
Помогите осмыслить. Куда зайти за деньгами ?
Додано: Сер 22 гру, 2021 14:39
Маю земельний пай 5 га., який здав в оренду на 15 років. Орендар сплачує мені з розрахунку 1.5 тис.грн. за гектар. Після цих "зелених нововеденнь" я виходить взагалі нічого не буду отримувати. Коли сволочі нажеретесь? Спеціально все зробили для того щоб великі землевласники скупили за безцінь землю. Ця зелена влада вже село хоче обібрати до нитки.
Додано: Сер 22 гру, 2021 15:10
Додано: Сер 22 гру, 2021 18:51
Тут выше в комментариях пишут про аренду пая по 1,5 тыс грн на 15 лет. Учитывая цену аренды этого года в районе 18-28 тыс грн за пай, советую вам задуматься о пересмотре соглашения
Додано: Сер 22 гру, 2021 19:54
Что за лоховские цены? Или пай в сахаре?
Додано: Сер 22 гру, 2021 21:55
мы(фермеры) и раньше платили етот налог за наших арендодателей,плюс плата за аренду пая.Просто арендодатели об етом ничего не слышали(ну или не хотели слышать.)Так что servald2016 не волнуйтесь,получите свою полтораху,и не спешите шашкой махать не разобравшись в вопросе.Я,за основную массу пайов,больше платить налога чем платил до етого,не стану,а за некоторые добавится от 100 до 300 гривен. Но ето за такие как ваш пай, которые очень давно брал, и деньги отдавал сразу за весь срок аренды.Поетому и цена ниже рынка.Вот вам ссылка на нашего колегу,он же фермер он же блогер посмотрите первые три минуты
Додано: Сер 22 гру, 2021 22:46
пабумагам
Додано: Чет 23 гру, 2021 11:25
Ха, звичайно, податки це благо для тих з кого їх взяли. Це тільки такий фрік як Гетманцев міг сказати.
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