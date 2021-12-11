RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Податок на землю для селян: це
благо, а не здирництво, —...

Податок на землю для селян: це благо, а не здирництво, —...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:18

Податок на землю для селян: це благо, а не здирництво, —...

Пропонуємо до обговорення:
Так депутат прокоментував закон, який запроваджує оподаткування земельних паїв та земель для ведення особистого селянського господарства.

Дивися повний текст Податок на землю для селян: це благо, а не здирництво, — Данило Гетманцев.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96785
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:18

Но выйди из тени, зарегистрируйся и получи от государства по 5 тыс. грн на каждый гектар, на корову, по 36 тыс. дополнительных дотаций, и также государство за тебя оплатит ЕСВ. 

Помогите осмыслить. Куда зайти за деньгами ? :)
Igorten
 
Повідомлень: 4583
З нами з: 01.11.11
Подякував: 41 раз.
Подякували: 1354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:39

Маю земельний пай 5 га., який здав в оренду на 15 років. Орендар сплачує мені з розрахунку 1.5 тис.грн. за гектар. Після цих "зелених нововеденнь" я виходить взагалі нічого не буду отримувати. Коли сволочі нажеретесь? Спеціально все зробили для того щоб великі землевласники скупили за безцінь землю. Ця зелена влада вже село хоче обібрати до нитки.
servald2016
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31
З нами з: 02.04.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:10

  servald2016 написав:Ця зелена влада вже село хоче обібрати до нитки.

А какая альтернатива? Чтобы кому-то что-то дать, нужно сперва у кого-то что-то забрать.
Примат
 
Повідомлень: 31
З нами з: 09.12.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:51

Тут выше в комментариях пишут про аренду пая по 1,5 тыс грн на 15 лет. Учитывая цену аренды этого года в районе 18-28 тыс грн за пай, советую вам задуматься о пересмотре соглашения
levitan111
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 19:54

  servald2016 написав:Маю земельний пай 5 га., який здав в оренду на 15 років. Орендар сплачує мені з розрахунку 1.5 тис.грн. за гектар. Після цих "зелених нововеденнь" я виходить взагалі нічого не буду отримувати. Коли сволочі нажеретесь? Спеціально все зробили для того щоб великі землевласники скупили за безцінь землю. Ця зелена влада вже село хоче обібрати до нитки.


Что за лоховские цены? Или пай в сахаре?
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7858
З нами з: 30.11.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:55

мы(фермеры) и раньше платили етот налог за наших арендодателей,плюс плата за аренду пая.Просто арендодатели об етом ничего не слышали(ну или не хотели слышать.)Так что servald2016 не волнуйтесь,получите свою полтораху,и не спешите шашкой махать не разобравшись в вопросе.Я,за основную массу пайов,больше платить налога чем платил до етого,не стану,а за некоторые добавится от 100 до 300 гривен. Но ето за такие как ваш пай, которые очень давно брал, и деньги отдавал сразу за весь срок аренды.Поетому и цена ниже рынка.Вот вам ссылка на нашего колегу,он же фермер он же блогер посмотрите первые три минуты https://youtu.be/fctj2Vgfn-k
sprinter316156
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 22:46

  Ratatui написав:
  servald2016 написав:Маю земельний пай 5 га., який здав в оренду на 15 років. Орендар сплачує мені з розрахунку 1.5 тис.грн. за гектар. Після цих "зелених нововеденнь" я виходить взагалі нічого не буду отримувати. Коли сволочі нажеретесь? Спеціально все зробили для того щоб великі землевласники скупили за безцінь землю. Ця зелена влада вже село хоче обібрати до нитки.


Что за лоховские цены? Или пай в сахаре?


пабумагам :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3211
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:25

Ха, звичайно, податки це благо для тих з кого їх взяли. Це тільки такий фрік як Гетманцев міг сказати.
alt402
 
Повідомлень: 244
З нами з: 10.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akido, hno3 і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що таке МПЗ і скільки доведеться платити за землю
R2 » Сер 15 гру, 2021 07:02
8 837
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 гру, 2021 10:02
_hunter
Як власнику продати землю, якщо вона в оренді (інфографіка)
R2 » Нед 12 гру, 2021 12:24
4 306
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 гру, 2021 21:18
nekefer
Податок на покупку авто чи квартири: Гетманцев анонсував... 1, 2, 3
R2 » Сер 01 гру, 2021 11:14
29 2875
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 гру, 2021 07:28
Schmit

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (35023)
23.12.2021 16:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.