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Податок на землю для селян: це
благо, а не здирництво, —...

Податок на землю для селян: це благо, а не здирництво, —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:18

Податок на землю для селян: це благо, а не здирництво, —...

Пропонуємо до обговорення:
Так депутат прокоментував закон, який запроваджує оподаткування земельних паїв та земель для ведення особистого селянського господарства.

Дивися повний текст Податок на землю для селян: це благо, а не здирництво, — Данило Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:18

Но выйди из тени, зарегистрируйся и получи от государства по 5 тыс. грн на каждый гектар, на корову, по 36 тыс. дополнительных дотаций, и также государство за тебя оплатит ЕСВ. 

Помогите осмыслить. Куда зайти за деньгами ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:45

Классика.
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alter
 
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