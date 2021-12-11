Так депутат прокоментував закон, який запроваджує оподаткування земельних паїв та земель для ведення особистого селянського господарства.
Дивися повний текст Податок на землю для селян: це благо, а не здирництво, — Данило Гетманцев.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 11:18
Податок на землю для селян: це благо, а не здирництво, —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на землю для селян: це благо, а не здирництво, — Данило Гетманцев.
Додано: Сер 22 гру, 2021 11:18
Помогите осмыслить. Куда зайти за деньгами ?
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