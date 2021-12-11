Так депутат прокоментував закон, який запроваджує оподаткування земельних паїв та земель для ведення особистого селянського господарства.
Дивися повний текст Податок на землю для селян: це благо, а не здирництво, — Данило Гетманцев.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 11:18
Податок на землю для селян: це благо, а не здирництво, —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на землю для селян: це благо, а не здирництво, — Данило Гетманцев.
Додано: Сер 22 гру, 2021 11:18
Помогите осмыслить. Куда зайти за деньгами ?
Додано: Сер 22 гру, 2021 14:39
Маю земельний пай 5 га., який здав в оренду на 15 років. Орендар сплачує мені з розрахунку 1.5 тис.грн. за гектар. Після цих "зелених нововеденнь" я виходить взагалі нічого не буду отримувати. Коли сволочі нажеретесь? Спеціально все зробили для того щоб великі землевласники скупили за безцінь землю. Ця зелена влада вже село хоче обібрати до нитки.
Додано: Сер 22 гру, 2021 15:10
Додано: Сер 22 гру, 2021 15:29
Как, какая ?
Гетманцева вернуть к земле, честно работать и платить налоги.
А то как в прошедшем для нас витке истории:
Тот, кто рукав пришивает вместо штанины - сейчас грабит всю Украину.
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