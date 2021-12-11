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Податок на землю для селян: це
благо, а не здирництво, —...

Податок на землю для селян: це благо, а не здирництво, —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:18

Податок на землю для селян: це благо, а не здирництво, —...

Пропонуємо до обговорення:
Так депутат прокоментував закон, який запроваджує оподаткування земельних паїв та земель для ведення особистого селянського господарства.

Дивися повний текст Податок на землю для селян: це благо, а не здирництво, — Данило Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:18

Но выйди из тени, зарегистрируйся и получи от государства по 5 тыс. грн на каждый гектар, на корову, по 36 тыс. дополнительных дотаций, и также государство за тебя оплатит ЕСВ. 

Помогите осмыслить. Куда зайти за деньгами ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:45

Классика.
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alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:39

Маю земельний пай 5 га., який здав в оренду на 15 років. Орендар сплачує мені з розрахунку 1.5 тис.грн. за гектар. Після цих "зелених нововеденнь" я виходить взагалі нічого не буду отримувати. Коли сволочі нажеретесь? Спеціально все зробили для того щоб великі землевласники скупили за безцінь землю. Ця зелена влада вже село хоче обібрати до нитки.
servald2016
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:10

  servald2016 написав:Ця зелена влада вже село хоче обібрати до нитки.

А какая альтернатива? Чтобы кому-то что-то дать, нужно сперва у кого-то что-то забрать.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:29

  Примат написав:
  servald2016 написав:Ця зелена влада вже село хоче обібрати до нитки.

А какая альтернатива? Чтобы кому-то что-то дать, нужно сперва у кого-то что-то забрать.

Как, какая :shock: ?
Гетманцева вернуть к земле, честно работать и платить налоги.
А то как в прошедшем для нас витке истории:

Тот, кто рукав пришивает вместо штанины - сейчас грабит всю Украину.
Kudrjavuy
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