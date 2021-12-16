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Мінус 2 мільярди доларів:
Україна втрачає іноземні...

Мінус 2 мільярди доларів: Україна втрачає іноземні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:35

Мінус 2 мільярди доларів: Україна втрачає іноземні...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020-му в порівнянні з попереднім роком зменшився більш ніж на 2 млрд доларів.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:35

У НБУ одна песня - "всё будет хорошо, разрулим!".
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:31

результат роботи "інвест-нянь" об'єм інвестицій зменшився майже в 6 разів. то для чого дороги будують, якщо скоро по них не буде чого перевозити
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:57

Треба іще декілька важливих конкурсів і своїх зобов`язань порушити
apyvovar
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:00

Реальный инвестор в страну не идёт, а если и рискует то прибыль должна быть ну очень большой, в той же Раше инвестиций в сотни раз больше, у нас какая то анархия в этом плане и просто могут зайти какие отщепенцы в камуфляже и отжать твой бизнес, не ясно что должно произойти в стране чтоб кто то кроме спекулянтов стал рассматривать нашу страну в качестве реальных вложений...
livs375
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