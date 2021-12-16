Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020-му в порівнянні з попереднім роком зменшився більш ніж на 2 млрд доларів.
Дивися повний текст Мінус 2 мільярди доларів: Україна втрачає іноземні інвестиції.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 12:35
Мінус 2 мільярди доларів: Україна втрачає іноземні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінус 2 мільярди доларів: Україна втрачає іноземні інвестиції.
Додано: Сер 22 гру, 2021 14:31
результат роботи "інвест-нянь" об'єм інвестицій зменшився майже в 6 разів. то для чого дороги будують, якщо скоро по них не буде чого перевозити
Додано: Сер 22 гру, 2021 17:00
Реальный инвестор в страну не идёт, а если и рискует то прибыль должна быть ну очень большой, в той же Раше инвестиций в сотни раз больше, у нас какая то анархия в этом плане и просто могут зайти какие отщепенцы в камуфляже и отжать твой бизнес, не ясно что должно произойти в стране чтоб кто то кроме спекулянтов стал рассматривать нашу страну в качестве реальных вложений...
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