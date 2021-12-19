Міністерство фінансів на аукціонах 21 грудня залучило до бюджету 20,485 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики в гривні та доларах.
Дивися повний текст Мінфін продав ОВДП майже на 20,5 млрд грн.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:04
Мінфін продав ОВДП майже на 20,5 млрд грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін продав ОВДП майже на 20,5 млрд грн.
Додано: Сер 22 гру, 2021 13:04
Понятно что депутаты прогнозируют что пенсии в скором будущем не будет, всё будет уходить на обслуживание ОВГЗ, когда же этот мыльный пузырь уже сдуется чтоб увидеть реальную картину в стране...
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