RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінфін продав ОВДП
майже на 20,5 млрд грн

Мінфін продав ОВДП майже на 20,5 млрд грн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:04

Мінфін продав ОВДП майже на 20,5 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів на аукціонах 21 грудня залучило до бюджету 20,485 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики в гривні та доларах.

Дивися повний текст Мінфін продав ОВДП майже на 20,5 млрд грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96760
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:04

Понятно что депутаты прогнозируют что пенсии в скором будущем не будет, всё будет уходить на обслуживание ОВГЗ, когда же этот мыльный пузырь уже сдуется чтоб увидеть реальную картину в стране...
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 243
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 42 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ДПС скасує донарахування Сінево понад 1 млрд грн податків 1, 2
R2 » Пон 20 гру, 2021 14:44
18 1178
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 гру, 2021 13:06
_hunter
Держбюджет недоотримує від митниці близько 50 млрд грн...
R2 » Нед 19 гру, 2021 20:33
4 346
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 гру, 2021 14:05
p_a_l
АРМА цьогоріч розшукало активів на 13,5 млрд грн
R2 » Пон 20 гру, 2021 13:10
1 86
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 гру, 2021 13:11
unicdima

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Провідна (204)
22.12.2021 13:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.