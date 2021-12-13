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Як змінилося матеріальне становище українців за 2021 рік...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 гру, 2021 17:34
Пропонуємо до обговорення:
Половина опитаних українців заявила, що протягом 2021 року їхнє матеріальне становище змінилося в гіршу сторону.
Дивися повний текст Як змінилося матеріальне становище українців за 2021 рік (результати опитування)
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Додано: Сер 22 гру, 2021 17:34
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