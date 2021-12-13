Половина опитаних українців заявила, що протягом 2021 року їхнє матеріальне становище змінилося в гіршу сторону.
Дивися повний текст Як змінилося матеріальне становище українців за 2021 рік (результати опитування).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 гру, 2021 17:34
Як змінилося матеріальне становище українців за 2021 рік...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як змінилося матеріальне становище українців за 2021 рік (результати опитування).
Додано: Сер 22 гру, 2021 22:59
Все эти исследования если следовать логике чистая фикция,чтобы у 40% материальное положение не изменилось они должны заработать как минимум на 25% больше чем в прошлом году учитывая реальную инфляцию...
|