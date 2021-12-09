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В Раді з'явився альтернативний
проєкт про «економічний...

В Раді з'явився альтернативний проєкт про «економічний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:41

В Раді з'явився альтернативний проєкт про «економічний...

Пропонуємо до обговорення:
В Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо запровадження "економічного паспорта українця".

Дивися повний текст В Раді з'явився альтернативний проєкт про «економічний паспорт».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:41

Чергова схема пограбування українців для збагачення дітей і онуків слуг народу. Підхід дуже простий - забрати у тих, хто своєю працею будував цю державу і віддати тим, хто живе виключно за рахунок держави.
ovsivolo
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