В Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо запровадження "економічного паспорта українця".
Дивися повний текст В Раді з'явився альтернативний проєкт про «економічний паспорт».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 гру, 2021 10:41
В Раді з'явився альтернативний проєкт про «економічний...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Раді з'явився альтернативний проєкт про «економічний паспорт».
Додано: Чет 23 гру, 2021 10:41
Чергова схема пограбування українців для збагачення дітей і онуків слуг народу. Підхід дуже простий - забрати у тих, хто своєю працею будував цю державу і віддати тим, хто живе виключно за рахунок держави.
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin і 23 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|