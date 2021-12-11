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Де українці планують відпочивати
на Новий рік: топ-10 країн

Де українці планують відпочивати на Новий рік: топ-10 країн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:45

Де українці планують відпочивати на Новий рік: топ-10 країн

Пропонуємо до обговорення:
Багато українців планують проводити новорічні та різдвяні свята у Грузії, Польщі, Туреччині та Іспанії.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:45

Только авиабилеты? Это, скорее, проведывание родственников-заробитчан, а не отдых.
Omega
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