Багато українців планують проводити новорічні та різдвяні свята у Грузії, Польщі, Туреччині та Іспанії.
Дивися повний текст Де українці планують відпочивати на Новий рік: топ-10 країн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 гру, 2021 11:45
Де українці планують відпочивати на Новий рік: топ-10 країн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де українці планують відпочивати на Новий рік: топ-10 країн.
Додано: Чет 23 гру, 2021 11:45
Только авиабилеты? Это, скорее, проведывание родственников-заробитчан, а не отдых.
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin і 25 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|