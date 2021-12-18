Україна слідом за країнами ЄС може скоротити термін дії COVID-сертифікату.
Дивися повний текст Україна слідом за країнами ЄС може скоротити термін дії COVID-сертифікатів.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 11:52
Україна слідом за країнами ЄС може скоротити термін дії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна слідом за країнами ЄС може скоротити термін дії COVID-сертифікатів.
Додано: Чет 23 гру, 2021 11:57
А ревакцинацию через 9 месяцев они тоже собираются начать? У многих уже весной истекут 9 месяцев
Додано: Чет 23 гру, 2021 12:56
Все логично. Чем меньше срок действия сертификата, тем быстрее проведут очередную вакцинацию. А основная задача поставленная перед такими манагерами, как Ляшко - распространять и зарабатывать на вакцинации.
Додано: Чет 23 гру, 2021 13:13
Так "не складывается пасьянс" -- была бы основной целью "и зарабатывать на вакцинации" -- давно бы разрешил всем желающим бустер колоть, а он наоборот перепоны чинит...
Додано: Чет 23 гру, 2021 16:32
Ковид просидел дома и не шастал, не заражал других людей.
Через месяц сделал анализ на антитела.
Количество антител больше чем в 300 раз превышает референсное значение.
Врач говорит анализ на антитела ничего не значит, иди делай вакцину.
Блин более чем в 300 раз больше антител.
Зачем делать вакцину???
Додано: Чет 23 гру, 2021 17:46
Им надо план по вакцинации выполнять. Их антитела не интересуют. Вакцинацию проводят, чтобы антитела выработать, но они никому не нужны).
Додано: Чет 23 гру, 2021 18:24
Это большой бизнес, на одних ПЦР и экспресс тестах делают приличные деньги, сейчас вот таблетки на подходе, но уже за свой счет, все кто имеет прямое или косвенное отношение к ковиду жируют и поэтому "лечить" нас ещё будут долго))
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