В Україні набув чинності наказ про затвердження переліку професій для жінок, які мають стати на військовий облік.
Дивися повний текст В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 12:35
В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік.
Додано: Чет 23 гру, 2021 12:46
Подарок женщинам от гавнокомандующего к Новому году. Хорошо что не к 8 марту, подумалось. Но приятного мало.
А в связи с чем такая острая необходимость возникла?
Додано: Чет 23 гру, 2021 12:53
Додано: Чет 23 гру, 2021 13:13
Додано: Чет 23 гру, 2021 13:22
Сексист входит в чат? -- израильтяне прячутся -- и ничего, не вымерли еще. Шведы те же...
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