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Чи зобов’язані громадяни декларувати кошти на депозитних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 14:20
Пропонуємо до обговорення:
Громадяни, які розміщують кошти на депозитних рахунках, не зобов'язані подавати щорічні декларації.
Дивися повний текст Чи зобов’язані громадяни декларувати кошти на депозитних рахунках
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R2
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Додано: Чет 23 гру, 2021 14:20
А ковидную тысячу обязаны декларировать...
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papazina
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Додано: Чет 23 гру, 2021 14:37
papazina разве?
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alter
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Додано: Чет 23 гру, 2021 17:49
Смущает уточнение "до 1 мая". Какого года? И что изменится потом (если этот год ещё не наступил)?
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moveton
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Додано: Чет 23 гру, 2021 17:59
moveton написав:
Смущает уточнение "до 1 мая". Какого года? И что изменится потом (если этот год ещё не наступил)?
Каждого года. Речь о ежегодных декларациях
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alter
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Додано: Чет 23 гру, 2021 20:19
А после 1 мая должны,получается декларировать?По нормальному нельзя написать?
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Scotch
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Додано: Чет 23 гру, 2021 23:12
alter написав:
Каждого года. Речь о ежегодных декларациях
Пропустил слово
Тогда, действительно, ждём статей про прочие дни из оставшихся восьми месяцев каждого года.
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moveton
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 00:35
А не пошли бы они все нах..утор
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artem_1515
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