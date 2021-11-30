RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вітренко допускає, що «Північний
потік-2» не запуститься

Вітренко допускає, що «Північний потік-2» не запуститься
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:43

Вітренко допускає, що «Північний потік-2» не запуститься

Пропонуємо до обговорення:
Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав дуже ймовірним те, що російський "Північний потік-2" не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі.

Дивися повний текст Вітренко допускає, що «Північний потік-2» не запуститься.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96788
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 35 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Австрія закликає ввести в експлуатацію «Північний потік-2» 1, 2
R2 » Вів 14 гру, 2021 09:28
19 1876
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 гру, 2021 14:19
lapay
Вітренко заявив, що Росія може не продовжити контракт на...
R2 » Вів 30 лис, 2021 11:37
6 453
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 гру, 2021 10:07
Radon
Через «Північний поток-2» Україні на рік загрожує втрата...
R2 » П'ят 26 лис, 2021 11:06
2 196
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 14:26
vladyslav_shybyryn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.