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Україна на рік продовжила
заборону на імпорт товарів з РФ

Україна на рік продовжила заборону на імпорт товарів з РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 20:43

Україна на рік продовжила заборону на імпорт товарів з РФ

Пропонуємо до обговорення:
Україна продовжила на рік заборону на торгівлю низкою товарів з Російською Федерацією.

Дивися повний текст Україна на рік продовжила заборону на імпорт товарів з РФ.
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