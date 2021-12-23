Україна продовжила на рік заборону на торгівлю низкою товарів з Російською Федерацією.
Дивися повний текст Україна на рік продовжила заборону на імпорт товарів з РФ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 гру, 2021 20:43
Україна на рік продовжила заборону на імпорт товарів з РФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна на рік продовжила заборону на імпорт товарів з РФ.
Зараз переглядають цей форум: lora, moldashavanin і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|