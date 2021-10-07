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В уряді анонсували дотації
для виробників соціальних...

В уряді анонсували дотації для виробників соціальних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 16:39

В уряді анонсували дотації для виробників соціальних...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів розробляє механізми підтримки хлібопекарів і виробників інших соціальних харчових товарів через зростання цін на газ.

Дивися повний текст В уряді анонсували дотації для виробників соціальних продуктів через ціни на газ.
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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