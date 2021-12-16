Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на rmf24.pl.
Дивися повний текст Польща припустила будівництво паркану на кордоні з Україною.
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 20:32
Польща припустила будівництво паркану на кордоні з Україною
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Дивися повний текст Польща припустила будівництво паркану на кордоні з Україною.
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