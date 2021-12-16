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Польща припустила будівництво
паркану на кордоні з Україною

Польща припустила будівництво паркану на кордоні з Україною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 20:32

Польща припустила будівництво паркану на кордоні з Україною

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на rmf24.pl.

Дивися повний текст Польща припустила будівництво паркану на кордоні з Україною.
R2
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