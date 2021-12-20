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Рівень безробіття падає. Скільки українців залишаються...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 гру, 2021 08:43
Пропонуємо до обговорення:
У III кварталі 2021 року кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше склала 16,1 млн осіб, а у віці 15-70 років - 16,0 млн осіб. Кількість безробітного населення склала по 1,6 млн осіб, що стільки ж, як і в II кварталі.
Дивися повний текст Рівень безробіття падає. Скільки українців залишаються незайнятими
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