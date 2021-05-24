Компанія RadioShack запустила децентралізовану біржу з обміну криптовалюти RADIO, орієнтовану на літніх людей.
Дивися повний текст Для «бабусь» та «дідусів» запустили криптовалютну біржу.
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Додано: Суб 25 гру, 2021 19:53
Для «бабусь» та «дідусів» запустили криптовалютну біржу
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Дивися повний текст Для «бабусь» та «дідусів» запустили криптовалютну біржу.
Додано: Суб 25 гру, 2021 19:54
Первую партию лохов уже прокинули, идет набор во вторую?
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