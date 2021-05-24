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Для «бабусь» та «дідусів»
запустили криптовалютну біржу

Для «бабусь» та «дідусів» запустили криптовалютну біржу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 19:53

Для «бабусь» та «дідусів» запустили криптовалютну біржу

Пропонуємо до обговорення:
Компанія RadioShack запустила децентралізовану біржу з обміну криптовалюти RADIO, орієнтовану на літніх людей.

Дивися повний текст Для «бабусь» та «дідусів» запустили криптовалютну біржу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 гру, 2021 19:54

Недавно RadioShack вернулась на рынок после банкроства, да еще и с собственной криптовалютой под названием Radio.


Первую партию лохов уже прокинули, идет набор во вторую?
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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