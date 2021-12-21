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Які категорії громадян можуть
отримати безкоштовне житло...

Які категорії громадян можуть отримати безкоштовне житло...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 16:35

Які категорії громадян можуть отримати безкоштовне житло...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші доходи дослідив, хто має право на позачергове отримання «квадратів».

Дивися повний текст Які категорії громадян можуть отримати безкоштовне житло в Україні.
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