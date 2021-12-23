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Польща змінила правила в'їзду для українців: що потрібно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 гру, 2021 17:08
Пропонуємо до обговорення:
17 грудня 2021 року Польща прийняла зміни в порядку пропуску громадян, що прибувають до країни.
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