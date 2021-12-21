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Кількість вакансій у Польщі зросла майже на 70% за рік:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 гру, 2021 18:45
Пропонуємо до обговорення:
За рік кількість вакансій в Польщі зросла на 68,5%: тільки в третьому кварталі 2021 року з'явилося понад 132 тисячі нових робочих місць.
Дивися повний текст Кількість вакансій у Польщі зросла майже на 70% за рік: кого найбільше шукають
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