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Кількість вакансій у Польщі
зросла майже на 70% за рік:...

Кількість вакансій у Польщі зросла майже на 70% за рік:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 18:45

Кількість вакансій у Польщі зросла майже на 70% за рік:...

Пропонуємо до обговорення:
За рік кількість вакансій в Польщі зросла на 68,5%: тільки в третьому кварталі 2021 року з'явилося понад 132 тисячі нових робочих місць.

Дивися повний текст Кількість вакансій у Польщі зросла майже на 70% за рік: кого найбільше шукають.
R2
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