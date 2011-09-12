RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Обмен ВТС в Украине
(мелкий и крупный)

Обмен ВТС в Украине (мелкий и крупный)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 13:31

Обмен ВТС в Украине (мелкий и крупный)

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с обменом ВТС в Украине.Согласно сайту "bestchange" - на территории Украины работает множество операторов по обмену крипты на электронные деньги, на карты различных банков и на наличные деньги в разных городах и разных валютах.
Наши бизнес-партнёры, предлагают "удобный" расчёт за услуги в биткоинах. А мы пытаемся понять, что нам с этим делать впоследствии и насколько это оправдано:)

1) какие существуют лимиты по выводу криптовалюты (ВТС) на карты банков (приват, моно, ощад)?На том же bestchange, различные обменники имеют разные лимиты, а у кого-то лимиты вообще отсутствуют...
2) учитывая специфику ситуации с криптой - запрашивают ли банки какую-нибудь информацию о происхождении полученных средств?
3) нужно ли отчитыватьсяв налоговую или же это трактуется, как просто перевод денег с карты физ лица на другое физ лицо?
4) какие-то доп рекомендации по управлению ВТС в Украине и как с этим всем, на сегодняшний день, жить?)

Заранее благодарю!
pushka-nikolay
 
Повідомлень: 3
З нами з: 10.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 22:36

  pushka-nikolay написав:Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с обменом ВТС в Украине.Согласно сайту "bestchange" - на территории Украины работает множество операторов по обмену крипты на электронные деньги, на карты различных банков и на наличные деньги в разных городах и разных валютах.
Наши бизнес-партнёры, предлагают "удобный" расчёт за услуги в биткоинах. А мы пытаемся понять, что нам с этим делать впоследствии и насколько это оправдано:)

1) какие существуют лимиты по выводу криптовалюты (ВТС) на карты банков (приват, моно, ощад)?На том же bestchange, различные обменники имеют разные лимиты, а у кого-то лимиты вообще отсутствуют...
2) учитывая специфику ситуации с криптой - запрашивают ли банки какую-нибудь информацию о происхождении полученных средств?
3) нужно ли отчитыватьсяв налоговую или же это трактуется, как просто перевод денег с карты физ лица на другое физ лицо?
4) какие-то доп рекомендации по управлению ВТС в Украине и как с этим всем, на сегодняшний день, жить?)

Заранее благодарю!


1 - выжен не лимит, а порог финмониторинга при поступлении суммы на ваш счёт в банке
2 - разные банки по разному, но в целом запрашивают, особенно при крупных суммах.Здесь же - указывая происхождение от продажи криптовалюты, вы попадаете в невесомость, т к регулирующий закон ещё не работает, в результате ваши средства могут быть заблокированы
3 - в текущий момент это будет перевод между лицами, отчитываться в налоговую не нужно по уже указанной причине отсутствия законодательства.Но в ближайшем будущем будет нужно и уплачивать налог с разницы затрат и выручки от операций с криптовалютой.в вашем случае нет документов о затратах на её приобретение. поэтому налог будет на всю сумму, пока 5%.
4 - вопрос очень общего характера и зависит от вашего отношения к крипте и горизонта инвестирования.Будущего не знает никто, несмотря на звания, должности, количество подписчиков и т д.Важно для вас понимать, что такое продажа за криптовалюту - это продажа с мгновенной конвертацией на фиат.Т е просто вы берёте эту конвертацию на себя, объявляя или соглашаясь принимать криптовалюту.Если же вы мгновенно не сделаете эту конвертацию, то вы берёте риски получить убыточность из за волатильности цены.Хотя не исключается и прибыльность во время роста.Тут вы сами решаете в зависимости от первых слов в этом пункте.
ПС смысл продажи за крипту заключается в том, чтобы увеличить оборот сделок за счёт привлечения клиентов с криптой.Но вам нужно иметь надёжный налаженный обмен.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1112
З нами з: 30.11.17
Подякував: 159 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 23:00

Re: Обмен ВТС в Украине (мелкий и крупный)

Сейчас много обменок(банальных валютных обменок где меняют баксы) работают с виртуальными активами типа USDT,на многих даже бегущей строкой идет.Если Вы являетесь постоянным клиентом какой либо конторы,думаю без проблем и опаски можно менять на нал и слать лесом весь этот финмониторинг,налоговую и уху евшие банки,с их запросами и претензиями,не говоря уже о том,что в крупных городах,есть немало "провереных точек" работающих с криптой,но форумчане,как правило такой информацией здесь не делятся..даже в общих чертах..
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1411
З нами з: 29.05.14
Подякував: 71 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 13:20

  osafly написав:Сейчас много обменок(банальных валютных обменок где меняют баксы) работают с виртуальными активами типа USDT,на многих даже бегущей строкой идет.Если Вы являетесь постоянным клиентом какой либо конторы,думаю без проблем и опаски можно менять на нал и слать лесом весь этот финмониторинг,налоговую и уху евшие банки,с их запросами и претензиями,не говоря уже о том,что в крупных городах,есть немало "провереных точек" работающих с криптой,но форумчане,как правило такой информацией здесь не делятся..даже в общих чертах..


Хорошее , правильное дополнение к моему.Я это коротко написал - Но вам нужно иметь надёжный налаженный обмен.Инфой не делятся. т к сами мало пользуются, малые суммы хорошо чз П2П проходят.Ну и надёжность весчь очень относительная...
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1112
З нами з: 30.11.17
Подякував: 159 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 19:44

А не подскажете, где можно купить биток за наличный евро? Суммы большие
Mugwort
Аватар користувача
 
Повідомлень: 228
З нами з: 19.05.10
Подякував: 56 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 11:21

Обмін USDT на готівку (Львів)

Обміняю у Львові USDT в необмеженій кількості на готівку з доплатою. Якщо цікавить - пишіть у телеграм @dream6oy або у приватні повідомлення на сайті. Всім мир.
rh21
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Он-лайн обмен и вывод через кассу
Savage Mind » Вів 22 лют, 2022 09:09
1 1472
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лют, 2022 21:35
Alex_ki
Обмен ветхих и изношеных купюр (USD, EUR). Где ? 1 ... 11, 12, 13
lov2108 » Пон 12 вер, 2011 10:17
120 167662
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 кві, 2021 15:08
mest_net
Что влияет на курс доллара в Украине?
Ірина_ » Сер 24 чер, 2020 09:58
1 15784
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лип, 2020 12:52
Иван22

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1950)
22.03.2022 12:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.