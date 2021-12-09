Такі розрахунки наводить Пенсійний фонд.
Дивися повний текст Максимальна пенсія: як отримати.
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Додано: Пон 27 гру, 2021 14:53
Максимальна пенсія: як отримати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Максимальна пенсія: як отримати.
Додано: Пон 27 гру, 2021 22:16
Re: Максимальна пенсія: як отримати
сказки для дураков
Додано: Пон 27 гру, 2021 22:44
я так и не понял, 91К - это максимальная пенсия или минимальная зарплата?
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