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Віктор Кочетов: криптовалюти
у 2021 році. Перевіряємо...

Віктор Кочетов: криптовалюти у 2021 році. Перевіряємо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 20:02

Віктор Кочетов: криптовалюти у 2021 році. Перевіряємо...

Пропонуємо до обговорення:
Спробуймо поглянути об'єктивним і прагматичним поглядом на ринок криптовалют.

Дивися повний текст Віктор Кочетов: криптовалюти у 2021 році. Перевіряємо прогнози та дивимося нові.
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