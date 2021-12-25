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Віктор Кочетов: криптовалюти у 2021 році. Перевіряємо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 гру, 2021 20:02
Пропонуємо до обговорення:
Спробуймо поглянути об'єктивним і прагматичним поглядом на ринок криптовалют.
Дивися повний текст Віктор Кочетов: криптовалюти у 2021 році. Перевіряємо прогнози та дивимося нові
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