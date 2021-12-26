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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 28 гру, 2021 10:20
Картка киянина: чи можна оформити без прописки
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