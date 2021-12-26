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Картка киянина: чи можна
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Картка киянина: чи можна оформити без прописки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 10:20

Картка киянина: чи можна оформити без прописки

Пропонуємо до обговорення:
Карта киянина - це ідентифікатор, який дає можливість доступу до різних баз.

Дивися повний текст Картка киянина: чи можна оформити без прописки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 10:20

Це не карта киянина, це карта пільговика/інваліда/пенсіонера.
Rainbow
 
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