Державне підприємство "Антонов" презентувало перший військово-транспортний літак Ан-178, який призначений для проведення льотних сертифікаційних випробувань.
Дивися повний текст «Антонов» презентував перший серійний літак Ан-178 (фото).
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Додано: Сер 29 гру, 2021 12:17
«Антонов» презентував перший серійний літак Ан-178 (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Антонов» презентував перший серійний літак Ан-178 (фото).
Додано: Сер 29 гру, 2021 12:17
"«Зокрема, вперше в Україні ДП «Антонов», НТК «Екран», ПрАТ «ФЕД», ДП «ХАКБ» розробили і запровадили сучасну систему електронного керування літаком, систему керування механізацією крила. ДП «ВО «Південний машинобудівний завод» налагодило випуск основних стійок шасі." А все остальное, надо полагать, из "країн Європи, США, Канади"?
Современный самолет - это не только системы управления, но и современные материалы для фюзеляжа. крыльев, двигателей. Если основные компоненты (по значению и стоимости) импортные из высокоразвитых стран, то самолет будет золотым. Организация производства современных самолетов в Украине выгодна лишь в надежде на экспорт.
О какой серийном выпуске идет речь, если пока планируется только 3 самолета?
Додано: Сер 29 гру, 2021 21:43
abutjugin53
1. В замещении российских деталей привлекли к участию более 30 предприятий Украины;
2. Российские блоки (в основном - электроника), разработанные ещё за царя гороха, заменили современными импортными;
3. Да, стоимость самолёта выросла в ДВА раза - был за 25 млн $, теперь 50 млн $ ;
4. Нужно было давным-давно отказываться от российских деталей и ориентироваться на мировые образцы, но "лучше поздно, чем никогда." Тем более, что сама Россия от наших деталей начала отказываться ещё с 2007-2008 годов. Вот только движки от Мотор-Сич не могут повторить, зато мы не смогли выкинуть из 178-го российский вспомогательный двигатель ТР18-100
5. А что касается цены - смотрите на прямых конкурентов, например, Embraer KC-390, Стоимость единицы: $50 -55 млн. Ну так другим нужно брать клиента, а не только ценой!
Додано: Сер 29 гру, 2021 22:07
Это замечательно, но каковы перспективы на развитие серийного выпуска?
Значит своих в перспективе даже нет.
- А как с сертификацией на международных авиалиниях?
Пал $,
С другой стороны поиск заказчиков не даёт перспектив к снижению цен за счёт "серийности"...
Кто ищет - тот найдёт. Были бы перспективные заказы.
Спустя пяток лет цена у них взлетит на 30%, по исчерпанию готового на сегодня металла.
Но любые перспективы укладываются в уже законченные проекты от "АН"
1. - Ливия?
2. - Латинская Америка(вот Вам и Embraer KC-390 )
3. - Турция?
4. - Наличие ремонтной базы для своих (В памяти стоящий президентский борт Ан-148-100В, регистрационный номер UR-UKR, выпущен в 2011 году)
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Додано: Чет 30 гру, 2021 06:32
Серийного ? Честно ? Я не вижу никаких. Только мелко-серийное производство.
По планёру (фюзеляж, крыло, хвост, шасси, двигатели и т.д.) у нас всё своё и это ОЧЕНЬ МНОГО - это супер! Можем! А вот по электронике, системы навигации и т.д. - только импорт. Увы, своего нет и не будет. И это нормально.
За счёт использования унифицированных импортных комплектующих, которые уже сертифицированы и успешно работают во многих самолётах (Боинг,Айрбасс и т.д.) сертификация проходит гораздо легче и быстрее - это, как раз, плюс от взаимодействия с мировым авиа рынком, а не Россией.
Как я уже говорил - нужно брать не ценой, а другим - уникальностью разработок планёра, двигателя, удачными решениями, ценой сервиса и т.д. В конце-концов, наши Мрии и Русланы на весь мир известны и зарабатывают деньги - только благодаря им Украина вообще не потеряла уникальный завод Антонов.
Да, есть. Тот же Хонейвелл - даже лучше русского, но дешевле и проще, и быстрее, было переставить этот вспомогательный движ с Ан-132, который рядом на стоянке стоит Ну а русским дали очередной повод сказать "Украина сама ничего не может сделать без России"
Украина давно уже в мировом рынке - нужно учиться жить по правилам новых реалий - отсидеться за железным занавесом и работать на советский Аэрофлот, который гарантированно купит всё, уже не получится - СССР давно кончился!
Перспективы я сказал выше - нужно брать рынок тем, чем мы сильны - планёр, двигатели, уникальность разработок. Уже давно пора продавать не только "металл", но и "мозги". Собственно, это уже происходит, когда я узнаю, что бывшие сотрудники наших авиазаводов организовывают свои фирмы, которые получают заказы на разработку отдельных элементов самолёта от мировых компаний (Боинг, Айрбасс), то меня аж распирает от гордости за наших инженеров - МОЖЕМ, значит! Аутсорс - не такое уж и плохое слово, чем раньше это поймут на Антонове, тем лучше.
148-й внутри полностью русский самолёт, ничего удивительного. 178-й именно тем и уникален, что это, по сути, тот же 148-й, но с полностью импортной начинкой и он жизнеспособен. Только государству нужно научиться немного поддерживать свои "мозги" на мировом рынке, пока запад не выкупил эти "мозги" и не перевёз за рубеж.
Лично я поддерживаю этот контракт на покупку 178-го. Да, там куча пиара, да, именно этот борт №001 уже выкатывали (то, с чего сейчас русские ржут на своих форумах) и он летал уже, но то был "другой" по начинке самолёт, сделанный под Россию, а этот может жить в мировых реалиях. Очень надеюсь, что Антонов будет работать дальше и не заглохнет. Потому что, если Государство потеряет такие предприятия, то окончательно станет просто сырьевым придатком мирового рынка и будет поставлять только металл (железную руду) и зерно, а хочется делать самолёты, авиадвигатели, ракеты и т.д.
Додано: Чет 30 гру, 2021 09:37
Как раз я о "рынке" и тех процессах, что сейчас происходят.
Будете думать и поступать "так" - будете всегда в "доганяющих"...
Ну,... немножко и мне приходилось курить буквари...
За остатки инженерного состава в Украине всегда "болесно" - вынуждены искать лучшей жизни за пределами Украины.
Без будущего у новых поколений.
Да и вообще с происходящим "молодых" уже не будет по определению. Их системной подготовки и работы, для ...
О чём и я....
Нет "экспансии". Технологии - качество - производство - Общепризнанность - доступность
Вернее АНом она была ещё со времён совка, а то, что происходит сейчас - никак как деяниями Вражескими не назовёшь.
Додано: Чет 30 гру, 2021 09:43
Re: «Антонов» презентував перший серійний літак Ан-178 (фото
Додано: Чет 30 гру, 2021 10:02
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