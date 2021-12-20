Підприємці сфери торгівлі почали масово реєструвати реєстратори розрахункових операцій (РРО) у зв’язку із обов’язковим їх використанням із 1 січня.
Дивися повний текст Підприємці сфери торгівлі масово реєструють РРО — Гетманцев.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 15:56
Підприємці сфери торгівлі масово реєструють РРО — Гетманцев
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підприємці сфери торгівлі масово реєструють РРО — Гетманцев.
Додано: Сер 29 гру, 2021 16:34
Да, там где не было РРО они появились, цены после перехода на РРО выросли на 21.5%. Разница только в том, что раньше давали квитанцию написанную от руки на бланке, а теперь напечатанную, но цена выросла на 21.5%. Очередное покращення.
Додано: Сер 29 гру, 2021 16:49
И это только начало!
Учитесь делать деньги не создавая ничего.("делиться с банком" или его хозяином?)
Додано: Сер 29 гру, 2021 17:27
19.5 -- это если совсем каким-то "черновозом" торговали...
Ну а так-то оно да -- налоги (блин, странно как-то звучит) нужно платить...
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