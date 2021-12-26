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Мінекономіки прогнозує
зростання ВВП у 2022 році 3,6%

Мінекономіки прогнозує зростання ВВП у 2022 році 3,6%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 16:02

Мінекономіки прогнозує зростання ВВП у 2022 році 3,6%

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економіки України відкоригувало прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) країни на 2022 рік у бік більшої стриманості – 3,6% проти початкового прогнозу 3,8% наприкінці травня.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 16:02

Разве что за счёт дикой инфляции,горе эксперты не видят какая цена газа для производства? Почти 65 грн за куб,какой здесь рост?треть цехов на многих предприятиях закрываются,коэффициент к зарплате падает а этих революционеров рост ВВП, начитались Ленина в своё время что каждая кухарка может руководить государством вот и зашли в тупик,без ОВГЗ и бюджет накрылся бы медным тазом а у клоунов зато какой то рост,смешно читать этот бред....
livs375
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