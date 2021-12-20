|
|
Раді пропонують підняти штрафи за перевищення швидкості...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 гру, 2021 17:10
Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає запровадження штрафів для водіїв транспортних засобів за перевищення швидкості в межах населених пунктів більш як на 80 км/год.
Дивися повний текст Раді пропонують підняти штрафи за перевищення швидкості в населених пунктах
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96847
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 29 гру, 2021 17:10
"Превышение скорости более ,чем на 80 км/ч."Т.е. в населенных пунктах скорость ограничена до 50км/ч +80км/ч получается штраф вырастет за превышение в 130км/ч и выше.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2561
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему