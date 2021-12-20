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Раді пропонують підняти штрафи
за перевищення швидкості...

Раді пропонують підняти штрафи за перевищення швидкості...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:10

Раді пропонують підняти штрафи за перевищення швидкості...

Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає запровадження штрафів для водіїв транспортних засобів за перевищення швидкості в межах населених пунктів більш як на 80 км/год.

Дивися повний текст Раді пропонують підняти штрафи за перевищення швидкості в населених пунктах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 17:10

"Превышение скорости более ,чем на 80 км/ч."Т.е. в населенных пунктах скорость ограничена до 50км/ч +80км/ч получается штраф вырастет за превышение в 130км/ч и выше.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 20:08

По моему, ... уже этого созыва - нагнали дерьма.
Штрафовать население - нарушать "депутантам".
Лучше ввести сразу физическое устранение причин аварийности на дороге.
Без флуда о поборах с населения.
Kudrjavuy
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