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Українців викликатимуть до
суду повідомленнями в «Дії»

Українців викликатимуть до суду повідомленнями в «Дії»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:36

Українців викликатимуть до суду повідомленнями в «Дії»

Пропонуємо до обговорення:
У державному застосунку "Дія" в тестовому режимі запрацювала нова функція, яка дозволяє українцям отримувати повідомлення про судові засідання, в яких вони беруть участь.

Дивися повний текст Українців викликатимуть до суду повідомленнями в «Дії».
R2
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