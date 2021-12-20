У державному застосунку "Дія" в тестовому режимі запрацювала нова функція, яка дозволяє українцям отримувати повідомлення про судові засідання, в яких вони беруть участь.
Дивися повний текст Українців викликатимуть до суду повідомленнями в «Дії».
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Додано: Сер 29 гру, 2021 18:36
Українців викликатимуть до суду повідомленнями в «Дії»
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Дивися повний текст Українців викликатимуть до суду повідомленнями в «Дії».
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