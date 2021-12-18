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Хто може не сплачувати 1%
у ПФУ, купуючи нерухомість

Хто може не сплачувати 1% у ПФУ, купуючи нерухомість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 20:47

Хто може не сплачувати 1% у ПФУ, купуючи нерухомість

Пропонуємо до обговорення:
Особи, що здійснюють купівлю житла вперше, мають право не сплачувати 1% від його вартості до Пенсійного фонду.

Дивися повний текст Хто може не сплачувати 1% у ПФУ, купуючи нерухомість.
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