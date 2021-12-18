Особи, що здійснюють купівлю житла вперше, мають право не сплачувати 1% від його вартості до Пенсійного фонду.
Дивися повний текст Хто може не сплачувати 1% у ПФУ, купуючи нерухомість.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 20:47
Хто може не сплачувати 1% у ПФУ, купуючи нерухомість
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Дивися повний текст Хто може не сплачувати 1% у ПФУ, купуючи нерухомість.
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