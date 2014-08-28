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Аеропорт «Бориспіль» здав в
оренду частину терміналу:...

Аеропорт «Бориспіль» здав в оренду частину терміналу:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:02

Аеропорт «Бориспіль» здав в оренду частину терміналу:...

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок, 28 грудня, відбувся онлайн-аукціон з оренди частини нежитлового приміщення площею 63 м² на першому поверсі пасажирського терміналу D Міжнародного аеропорту «Бориспіль», за результатами якого держбюджет отримуватиме 1,16 млн грн щомісяця.

Дивися повний текст Аеропорт «Бориспіль» здав в оренду частину терміналу: $680 за «квадрат».
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 22:02

завышенная стоимость аренды приводит к завышенной стоимости товаров и услуг в аэропорту...
Тракторист
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