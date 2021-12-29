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Пенсійний вік 2022. Хто не зможе
вийти на пенсію у 60 за...

Пенсійний вік 2022. Хто не зможе вийти на пенсію у 60 за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 10:27

Пенсійний вік 2022. Хто не зможе вийти на пенсію у 60 за...

Пропонуємо до обговорення:
Тим громадянам України, чий робочий стаж не перевищує 15 років, пенсійні виплати не нараховуватимуться.

Дивися повний текст Пенсійний вік 2022. Хто не зможе вийти на пенсію у 60 за новими правилами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:15

Тоб-то багато людей які так і не працювали офіційно 15 років за останні 20 років, тому що до 2003 року стаж підтвердити неможливо якщо ти не працював на державу просто залишаться в дупі.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:58

Re: Пенсійний вік 2022. Хто не зможе вийти на пенсію у 60 за

кидалово пенсионеров
moldashavanin
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Модератори: Ірина_, Модератор

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