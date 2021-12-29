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ICU прогнозує, що зростання
ВВП України у 2022 році...

ICU прогнозує, що зростання ВВП України у 2022 році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:53

ICU прогнозує, що зростання ВВП України у 2022 році...

Пропонуємо до обговорення:
Група ICU прогнозує, що в 2021 році зростання ВВП України складе 2,9%, а в 2022 році — 3,2%.

Дивися повний текст ICU прогнозує, що зростання ВВП України у 2022 році залишиться повільним.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:53

так штрафы поднимут, и ввп выростет мы же подругом никак, цирк с ввп не совместим
велвел
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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